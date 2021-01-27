Начальник миграционного пункта в Карелии отделался предупреждением за нарушение закона

Начальник миграционного пункта в Сортавальском районе привлечен к административной ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы провела проверку исполнения миграционным пунктом полиции Сортавальского района законов при осуществлении надзора в сфере миграции. Выяснилось, что сотрудники полиции разместили не всю информацию о проведении внеплановых проверок в систему "Единый реестр проверок" в интернете.

Так, установлено, что в период с января по март 2020 года миграционный пункт провел 6 внеплановых проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Однако в "Единый реестр проверок" полицейские внесли информацию не в полном объеме.

В итоге прокуратура города возбудила в отношении начальника миграционного пункта дело об административном правонарушении. Он нарушил требования законодательства о государственном контроле в сфере миграции. Постановлением мирового судьи виновника привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.