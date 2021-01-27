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Начальник миграционного пункта в Карелии отделался предупреждением за нарушение закона

Новости. Общество
15:57, 27 Января 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Начальник миграционного пункта в Сортавальском районе привлечен к административной ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы провела проверку исполнения миграционным пунктом полиции Сортавальского района законов при осуществлении надзора в сфере миграции. Выяснилось, что сотрудники полиции разместили не всю информацию о проведении внеплановых проверок в систему "Единый реестр проверок" в интернете.

Так, установлено, что в период с января по март 2020 года миграционный пункт провел 6 внеплановых проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Однако в "Единый реестр проверок" полицейские внесли информацию не в полном объеме.

В итоге прокуратура города возбудила в отношении начальника миграционного пункта дело об административном правонарушении. Он нарушил требования законодательства о государственном контроле в сфере миграции. Постановлением мирового судьи виновника привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-27 16:05:52
Это преступное наказание. Что деньги лёгкие делают с человеком! Кот долго хохотал и не мог успокоиться.
Гость
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