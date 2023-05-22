Начальник железнодорожной станции в Карелии предстанет перед судом за взятки более чем в полмиллиона рублей

Бывший начальник железнодорожной станции за деньги помогал фирмам избегать простоя и штрафов.

В Петрозаводске завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника железнодорожной станции, обвиняемого сразу в 7 преступлениях, связанных с получением взятки.

Как установило следствие, обвиняемый с 2019 по 2022 годы, будучи начальником железнодорожной станции, помогал представителям коммерческих организаций быстро получать и убирать вагоны, что исключало их простой и наложение штрафов. За это он получал от представителей фирм взятки деньгами и имуществом. Общая сумма взяток составила более 640 тысяч рублей.

Преступления были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ по Карелии.

После того, как была собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.