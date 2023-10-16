Начальника полиции сменили в приграничном районе Карелии

Руководителем правоохранительными органами Муезерского района назначен Сергей Алексеевич Шестенок.

Министр внутренних дел республики, генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев проверил работу отделения МВД РФ по Муезерскому району.



Он представил личному составу нового руководителя Сергея Шестенка.



«Глава ведомства пожелал ему успехов и выразил надежду, что под его руководством служебные задачи будут решаться более эффективно», — сообщается в пресс-релизе министерства.

В конце визита Сергеев вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды и поблагодарил за службу.



Напомним, ранее мы писали о смене полицейского начальства в Суоярвском округе.