Начальника полиции сменили в приграничном районе Карелии

Руководителем правоохранительными органами Муезерского района назначен Сергей Алексеевич Шестенок.
Министр внутренних дел республики, генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев проверил работу отделения МВД РФ по Муезерскому району.
Он представил личному составу нового руководителя Сергея Шестенка.
«Глава ведомства пожелал ему успехов и выразил надежду, что под его руководством служебные задачи будут решаться более эффективно», — сообщается в пресс-релизе министерства.
В конце визита Сергеев вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды и поблагодарил за службу.
Напомним, ранее мы писали о смене полицейского начальства в Суоярвском округе.
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