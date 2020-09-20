Начальника Роскомнадзора Карелии лишили водительских прав за пьяную езду

Теперь уже бывший начальник Роскомнадзора Карелии Дмитрий Артюхин осужден за пьяную езду.

Как стало известно "Столице на Онего", 2 сентября судья Мирового суда Ирина Дмитриева рассмотрела дело о совершенном Дмитрием Артюхиным административном правонарушении, которому вменяет в вину статья 12.8 ч.1 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Суд принял решение лишить руководителя Роскомнадзора Карелии Дмитрия Артюхина водительских прав на 1,5 года и оштрафовать на 30 тысяч рублей.

Также стало известно, что сегодня, 21 сентября, Дмитрий Артюхин уволился с работы. Информацию подтвердили в ведомстве, сообщив, что он находился в должности последний день.