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Начальника управления Роскомнадзора по Карелии Артюхина будут судить за пьяную езду

Новости. Общество
11:50, 16 Июля 2020
фото: © Управление Роскомнадзора по Республике Карелия/10.rkn.gov.ru
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Мировой суд в Петрозаводске определит наказание начальнику управления Роскомнадзора по Карелии Дмитрию Артюхину, который был остановлен сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Судья 7 участка мирового суда Петрозаводска Ирина Дмитриева рассмотрит дело о совершенном Дмитрием Артюхиным административном правонарушении.

На официальном сайте петрозаводского мирового суда содержится информация о полученном им из Госавтоинспекции деле об административном правонарушении, совершенном начальником Управления Роскомнадзора по Республике Карелия Дмитрием Артюхиным. Полиция вменяет ему в вину статью 12.8 ч.1 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, в четверг 9 июля в 7.30 руководитель регионального управления федерального надзорного органа Дмитрий Артюхин на служебном автомобиле Ford Focus ехал по улице Гвардейской и был остановлен сотрудниками ДПС. При проверке Артюхина на состояние опьянения алкотестер дал положительный результат.
Было возбуждено дело об административном правонарушении, которое передано в мировой суд.

Если вина Дмитрия Артюхина подтвердится, ему грозит лишение прав на управление транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей.

Напомним, начальник управления государственного автодорожного надзора по Карелии Владимир Молодинский потерял должность после того, как его лишили права управления транспортным средством за отказ от прохождения медосвидетельствования.

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