Начальника железнодорожной станции в Карелии обвиняют в получении взятки

В Карелии должностное лицо филиала ОАО "РЖД" предстанет перед судом за посредничество во взяточничестве в крупном размере, а также получении взятки, сообщили в Следкоме России.

Следствием установлено, что июле 2017 года начальник железнодорожной станции Питкяранта предложил начальнику Сортавальской дистанции за денежное вознаграждение по-тихому вырубить лес на подконтрольных участках и скрыть все это от руководства Октябрьской дирекции.

Следственными органами начальнику железнодорожной станции Питкяранта предъявлено обвинение по 2 эпизодам за посредничества во взяточничестве в сумме 755 тыс.рублей и по 1 эпизоду в получении взятки – 90 тыс рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками транспортной полиции.

В настоящее время предварительное следствие окончено.

Уголовное дело направлено в Питкярантский городской суд Республики Карелия для рассмотрения по существу.