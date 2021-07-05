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Начальнице почты в деревне Карелии грозит 6 лет колонии за кражу 140 тысяч рублей из кассы

Новости. Криминал
18:20, 06 Июля 2021
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи в деревне Ведлозеро.

Следствием установлено, что с сентября 2020 года по июнь 2021 года обвиняемая, являясь начальником почтового отделения в Ведлозере, из кассы почты взяла более 140 тыся рублей. Деньги женщина потратила на свои нужды. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения вверенного имущества с использованием служебного положения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Начальнице почты грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее чиновник в Карелии получил условный срок за мошенничество с продажей муниципального имущества.

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