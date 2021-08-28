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Начало отопительного сезона 1 сентября — это традиция для нашей организации

Новости. Общество
17:00, 31 Августа 2021
фото: © УК «ОнегоСтройСервис»

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Управляющая организация  «ОнегоСтройСервис» начинает отопительный сезон в нескольких жилых комплексах Петрозаводска.

«В строгом соответствии с графиком управляющая организация «ОнегоСтройСервис»  завершила все подготовительные работы к отопительному сезону 2021/2022 гг.» — рассказывает заместитель генерального директора по техническим вопросам Дмитрий Савин.

«Уже 2 недели назад на 100 процентов к эксплуатации в предстоящем отопительном сезоне были готовы все 77 домов. Площадь обслуживания на данный момент составляет 470.000 кв. м. Опрессовка тепловых узлов, промывка и опрессовка систем отопления, промывка теплообменников химические реагентами — все это необходимо для  бесперебойной подачи тепла в квартиры зимой.

Как правило, в диспетчерскую службу всегда в конце августа начинают поступать обращения клиентов с просьбой включить отопление в связи с ощутимой влажностью и некомфортной температурой в квартира и офисах. Мы рады, что и в офисе ООО «ОнегоСтройСервис» мы имеем возможность создать сотрудникам комфортные условия работы благодаря более раннему включению отопления.

Благодаря своевременной подготовке уже с 1 сентября отопительный сезон начнется в 6-ти жилых комплексах: «Каскад», «Курс», «Свиристель», «Изумрудный», «Панорама» и «Иволга». Это в общей сложности 27 крышных газовых котельных в 21 многоквартирном доме. Все котельные обслуживает организация ООО «ОнегоГаз».

Кроме этого, застройщками «Баренц Групп» и «Век» практически во всех квартирах и офисах установлены индивидуальные приборы учета тепла. Собственники этих помещений могут перекрыть несколько или все радиаторы в и существенно сэкономить на коммунальных платежах.

В домах с централизованным отоплением дата подключения отопления пока неизвестна.

ООО «ОнегоСтройСервис» напоминает, что актуальную информацию о деятельности компании можно узнавать из группы ВКонтакте.

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