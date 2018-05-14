Началось благоустройство первого двора по программе "Комфортная городская среда"

Рядом с домом по улице Пограничной, 11 до конца года отремонтируют асфальт, установят спортивную площадку и организуют автомобильную парковку, сообщили в пресс-службе Петросовета.

В субботу, 12 мая, в Петрозаводске началось благоустройство первого из 16 дворов, которые будут обустроены в 2018 году в рамках программы "Комфортная городская среда". Работы рядом с домом № 11 по улице Пограничной проинспектировал депутат Петросовета Дмитрий Данильев.

По словам народного избранника, во дворе отремонтируют асфальтобетонное покрытие, а также установят спортивную площадку и организуют автомобильную парковку. В субботу подрядчик – управляющая организация "КЭСКО" - начал подготовительные работы.

Напомним, соглашения о выделении субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворов мэрия Петрозаводска заключила 10 мая. К 1 октября шесть юридических лиц, с которыми заключены соглашения (управляющие организации и ТСЖ) должны обустроить 16 придомовых территорий. Общий объем субсидий превысил 24 миллиона рублей.