Началось выдвижение кандидатур на присвоение звания Почетного гражданина Петрозаводска в 2021 году

Администрация Петрозаводска начала принимать представления о присвоении звания Почетного гражданина города в 2021 году.

Ходатайство о присвоении звания могут подать трудовые коллективы и общественные объединения, действующие в карельской столице.



Прием документов завершится 31 марта.

Статус и порядок присвоения звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" определяется положением, принятым Петрозаводским городским советом 18.12.2013 года за № 27/24-353.

Для получения дополнительной информации ходатайствующая организация может обращаться в управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации Петрозаводского городского округа по телефону: 71-34-67.