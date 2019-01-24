14:15, 24 Января 2019
Начался прием документов на присвоение звания "Почетный гражданин Петрозаводска"
Новости по теме
Загрузка...
Выдвинуть кандидатуру на получение звания можно до 31 марта, сообщает администрация города.
"Ходатайство могут подать трудовые коллективы и общественные объединения, действующие в карельской столице", - говорится в сообщении.
Прием документов завершится 31 марта.
Для получения дополнительной информации ходатайствующая организация может обращаться в управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации Петрозаводского городского округа.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
23.01.2019, 16:16
21.01.2019, 10:37
20.01.2019, 19:40
17.01.2019, 11:07
21.01.2019, 08:42
Аналитика
Сегодня 13:29
Обществоведение
Признавший вину в получении взяток экс-председатель комитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев рассказал, на что потратил деньги и чем собирается заниматься в дальнейшем.
23.01.2019 15:10
22.01.2019 12:44
22.01.2019 11:20
18.01.2019 14:35
Чтиво
Сегодня 13:44
Личное мнение
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
Медиа
Новое
Сегодня 13:09
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии