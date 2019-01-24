Начался прием документов на присвоение звания "Почетный гражданин Петрозаводска"

Выдвинуть кандидатуру на получение звания можно до 31 марта, сообщает администрация города.

"Ходатайство могут подать трудовые коллективы и общественные объединения, действующие в карельской столице", - говорится в сообщении.

Прием документов завершится 31 марта.

Для получения дополнительной информации ходатайствующая организация может обращаться в управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации Петрозаводского городского округа.