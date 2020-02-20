Начался ремонт дороги "Крошнозеро-Эссойла" в Карелии

Участок в 20 километров на трассе "Крошнозеро-Эссойла" планируют отремонтировать к 31 октября.

Как сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков, карельские дорожники приступили к ремонту участка "Крошнозеро-Эссойла".

"Это одна из трасс, которые будем приводить в порядок в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы ведет компания "ПСК Строитель". Сейчас специалисты меняют водопропускные трубы, следующий этап - восстановление дорожного полотна. Будет отремонтировано почти 20 км. Завершить работы планируется к 31 октября этого года", - пишет Парфенчиков.

Глава республики напомнил, что в этом году намечен ремонт 26 километров дороги "Олонец – Питкяранта - Леппясилта", 7 километров дороги "Олонец - Верховье", 4 километров дороги "Кола" - Калевала - Лонка" и 1 км подъезда к поселку Дорожников. Также будут продолжены работы по восстановлению суоярвской трассы и дороги"Шуйская – Гирвас".

Кроме того, на средства национального проекта дорожники приведут в порядок 19 километров улиц в Петрозаводске и более трех километров – в Кондопоге.

По нацпроекту в этом году выделено более двух млрд рублей на обновление более 140 километров республиканских и муниципальных автотрасс.

Ранее сообщалось, что ямы на дорогах в Петрозаводске вновь начали заделывать с помощью "холодного асфальта".