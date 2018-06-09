Начался ремонт Онежской набережной в Петрозаводске

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Сотрудники строительных компаний восстанавливают пешеходную зону набережной Онежского озера после зимы.
"На набережной Онежского озера в эти дни представители предприятия СФК приводят в порядок памятник "Спящая красавица". А сотрудники "Баренц групп" ремонтируют спуск у шестого причала и ограждения со стороны Речного вокзала. Предприятие "КСМ" помогло установить на места гранитные блоки на парапете, а компании "Спасение" и "Нова" реконструировали деревянный настил в районе отеля "Онежский замок", - говорится в сообщении.
Все работы должны быть завершены к концу июня, когда Петрозаводск будет отмечать 315-летие.
Администрация города благодарит строительные компании за оказание спонсорской помощи.
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