Начался ремонт Онежской набережной в Петрозаводске

Сотрудники строительных компаний восстанавливают пешеходную зону набережной Онежского озера после зимы.

"На набережной Онежского озера в эти дни представители предприятия СФК приводят в порядок памятник "Спящая красавица". А сотрудники "Баренц групп" ремонтируют спуск у шестого причала и ограждения со стороны Речного вокзала. Предприятие "КСМ" помогло установить на места гранитные блоки на парапете, а компании "Спасение" и "Нова" реконструировали деревянный настил в районе отеля "Онежский замок", - говорится в сообщении.

Все работы должны быть завершены к концу июня, когда Петрозаводск будет отмечать 315-летие.

Администрация города благодарит строительные компании за оказание спонсорской помощи.