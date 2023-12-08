Производство материнских плат с поддержкой отечественных процессоров «Элвис» и «Байкал» налажено в особой экономической зоне.

В стране начался серийный выпуск материнских плат на российских процессорах. Производство материнских плат с поддержкой отечественных процессоров «Элвис» и «Байкал» налажено компанией «Некс-Т» в особой экономической зоне «Технополис Москва».



Как пишет «Российская газета», за полтора года инженеры предприятия разработали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах.



«Спрос на российские материнские платы велик: сейчас в предзаказе порядка 20 тысяч устройств, в процессе переговоров еще несколько проектов объемом до 50 тысяч штук в год», — отметил генеральный директор компании Владимир Крикушенко.



Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в следующем году компания планирует выпустить около 30 тысяч экземпляров таких плат для собственного использования.