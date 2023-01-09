Начинаются выплаты новых детских пособий в Карелии

С 1 января в Карелии семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет получили право на ежемесячную денежную выплату.

Соответствующий закон ранее был принят парламентом республики и подписан главой Карелии.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты Карелии.

Согласно закону, пособие смогут получать семьи, которые не подпадают под действие федерального законодательства. Оно предусматривает выплаты только на детей до 17 лет.

«Теперь семьи, в которых дети возрастом с 17 до 18 лет обучаются в школе, смогут получать новую выплату за счет республиканского бюджета. Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Карелия», — пояснили в министерстве.

Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и составит 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на детей.

С заявлением о назначении выплаты следует обращаться в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы Карелии по месту жительства.