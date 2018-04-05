"Надебоширил в жизни, простите ему, как я простила"

Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.

Лео Севец – известнейший в Карелии и Финляндии музыкант, экс-солист группы "Мюллярит", многие годы выступавший перед самыми высокими гостями, президентами, министрами, послами на переднем фланге государственного ансамбля "Кантеле", участник ансамбля "Тойве" и единственной в мире рок-группы, исполняющей песни на карельском языке "Santtu Karhu&Talvisovat", автор и аранжировщик многих песен, самая известная из которых "Osa Poika" стала фолк-хитом в России и в странах Скандинавии.

Виртуозный исполнитель на йоухикко и кантеле, благодаря которому во многом и возродилась игра на древних инструментах в Карелии и за ее пределами, создатель семейного рок-дуэта "Севецкий Союз".

О нем слагали городские легенды, а когда два года назад он внезапно ушел – многие не поверили. В памяти сотен людей он остался верным другом, хорошим отцом, неординарной и яркой личностью. Его по-прежнему помнят, его песни звучат, о нем рассказывают байки.

Сегодня о Лео вспоминает его жена, журналист, блогер и руководитель арт-пространства Agree Culture Club Наталья Ермолина.

Что написала Наталья Ермолина о муже, читайте здесь.