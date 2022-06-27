Надеявшийся заработать на спортивных ставках житель Карелии потерял почти 2 млн рублей

Полиция Медвежьегорского района Карелии возбудила уголовное дело по заявлению местного жителя о том, что у него обманом похитили почти 2 млн рублей.

Об этом сообщили в региональном МВД.

Потерпевший рассказал, что в начале марта он получил сообщение в социальной сети от незнакомца, который предложил услуги в качестве букмекера для игры на спортивных ставках. Под руководством наставника заявитель пополнил свой электронный кошелек и вскоре увидел, что его доходы растут. Однако вывести выигрыш он не мог, а куратор заверял, что все деньги зачисляются на «резервный счет». В случае неудачного финала он обещал покрыть все расходы.

В течение нескольких месяцев потерпевший перечислял деньги и получал отчет о прибыли, однако распорядиться деньгами так и не смог. В результате он понял, что его обманывают. К тому же выяснилось, что на его имя было оформлено несколько займов и кредитов в различных финансовых организациях. Потерпевший потерял 1,9 млн рублей.

Полиция возбудила дело о мошенничестве.