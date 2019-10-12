Надежда Курбатова встретилась в суде с уличной торговкой

Бывшему заместителю мэра Петрозаводска Надежде Курбатовой пришлось отвечать в суде за пресечение несанкционированной торговли.

Городской суд Петрозаводска рассмотрел иск жительницы карельской столицы Зайнаб Абакаровой к бывшему руководителю управления потребительского рынка городской администрации Надежде Курбатовой, которая в недавнем прошлом отвечала в мэрии за борьбу с незаконной торговлей.

Собственно, эта борьба и оказалась причиной иска госпожи Абакаровой, которая считает себя пострадавшей от рейда городских властей по пресечению несанкционированных торговых точек. Во время июньского рейда, который проводила экс-руководитель управления потребительского рынка вместе со своими подчиненными, сотрудники муниципального унитарного предприятия "Автоспецтранс" вывезли на свалку товар Абакаровой, и та потребовала от бывшей чиновницы его вернуть. Как утверждает пострадавшая, у нее забрали пуховые платки и шерстяные носки, которые она сама вязала, и теперь ей нечем заплатить за съем жилья.

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