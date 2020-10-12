Надежды камерный оркестрик под управлением любви

12 октября в Карельской филармонии стартовал один из старейших музыкальных фестивалей республики – "Осенняя лира".

Традиционно на этот праздник в Петрозаводск съезжаются звезды российской и мировой академической музыки, и концерт-открытие нынешнего, XXXII Фестиваля камерного искусства "Осенняя лира", не стал исключением.

Государственный академический камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина - один из элитных камерных коллективов России, концерты которого проходят на самых престижных сценических площадках Европы, США, Канады, Японии, ЮАР и Юго-Восточной Азии – исполнил в Большом зале филармонии произведения Россини, Вивальди, Чимарозы, Чайковского, Морриконе.

Стоит напомнить, что гастроли знаменитого коллектива в столицу Карелии стали возможны благодаря уникальному творческому проекту Министерства культуры РФ, направленному на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России – "Всероссийские филармонические сезоны".

Руководитель оркестра Алексей Уткин хорошо известен меломанам не только в качестве дирижера, но и как "золотой гобой России", человек, который превратил гобой, инструмент массовки, в главного героя концерта.

Сегодня имя Алексея Уткина широко известно в России и за рубежом. Огромное природное дарование, блестящее музыкальное образование, великолепная школа, которую прошел Уткин, играя у Владимира Спивакова в "Виртуозах Москвы", сделали его весьма заметной фигурой в современном музыкальном мире.

Концерты музыканта проходят на самых престижных сценах мира: "Карнеги-холл" и "Эвери Фишер-холл" (Нью-Йорк), "Консертгебау" (Амстердам), "Палас де ла Мьюзика" (Барселона), "Аудиторио Насьональ" (Мадрид), "Академия Санта Чечилия" (Рим), "Театр Елисейских полей" (Париж), "Геркулес-холл" (Мюнхен), "Бетховен-холл" (Бонн). Он выступает с такими прославленными музыкантами, как В.Спиваков, Ю.Башмет, Д.Хворостовский, Н.Гутман, Э.Вирсаладзе, А.Рудин, Р.Владкович, В.Попов, Е.Образцова, Д.Дэниэлс и многими другими звездами классической сцены.

Алексей Уткин играет на уникальном гобое фирмы F. LOREE — старейшей фирмы, специализирующейся на производстве гобоев. Этот инструмент специально для Алексея Уткина изготовил прославленный французский мастер, владелец фирмы Алан де Гурдон.

Маэстро Уткин успешно сочетает активную концертную деятельность и преподавательскую работу, являясь профессором Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. В 2010 году Алексей Уткин получил предложение возглавить Государственный академический камерный оркестр России Московской филармонии и стал его художественным руководителем.

Два небольших, что уже стало нормой в наши "ковидные" времена, отделения и антракт. Как же этого было мало для пришедшей на концерт оркестра Алексея Уткина публики! Правда, невероятными аплодисментами, слушатели смогли продлить выступление: на бис артисты исполнили две пьесы Шостаковича и финал концерта для гобоя и скрипки с оркестром Антонио Вивальди, но и этого было мало. "Слушала бы всю жизнь", - говорила одна из покидающих зал поклонниц оркестра, и с ней согласились бы многие.

Легкие, радостные, прыгающие вслед за мелодией солисты-скрипачи, маэстро Уткин, который танцует дирижируя, похоже, сам не замечая этого... Музыка, невероятно красивая, заполнила радостью весь зал, и эта радость теперь останется с каждым хоть на какое-то время. А еще останется надежда, что Государственный академический камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина приедет к нам вновь: маэстро пообещал это со сцены, выразительно постукивая по циферблату часов, мол, и сейчас бы еще сыграли, но опаздываем на поезд.