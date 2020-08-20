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Жителям Карелии предлагают перейти на электронную квитанцию

Новости. Общество
15:00, 21 Августа 2020
фото: © "Энергокомфорт.Карелия"
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Многие петрозаводчане уже давно оценили удобство электронной квитанции ООО "Энергокомфорт. Карелия".

Электронная квитанция – это быстрый и надежный способ получить счет за коммунальные услуги. Квитанция на вашей электронной почте не потеряется, как порой это происходит с бумажными, электронную квитанцию невозможно помять, случайно порвать или выкинуть в мусорное ведро.

Физическим лицам оформить бесплатную услугу на получение квитанции по электронной почте просто: заполните форму по ссылке (раздел на сайте "Потребителям", вкладка "Физическим лицам"). Заявление можно отправить скан-копией на адрес electra@ek.karelia.ru или опустить в ящик для обращений у Центра Обслуживания Клиентов, расположенного по адресу ул. Кирова, д. 49а (бланк заявления доступен по ссылке).

С помощью электронной квитанции коммунальные услуги можно оплатить онлайн, находясь в любом месте: на даче или даже в другом городе, и о сохранности данных можно не беспокоиться, ни один любопытный сосед не узнает вашу конфиденциальную информацию. Отсутствие бумажных квитанций – это экологично и безопасно с точки зрения сегодняшней эпидемиологической ситуации,  вам не придется держать в руках документ, побывавший до этого уже у нескольких человек.

Если вы хотите перейти на электронную квитанцию, но у вас остались вопросы, пишите на электронный адрес electra@ek.karelia.ru, сотрудники ООО "Энергокомфорт. Карелия" обязательно вам помогут. Вопрос можно задать также на официальном сайте с помощью формы "Задать вопрос".

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