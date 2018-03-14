Надежный застройщик России отметит 70-летний юбилей

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Новости. Общество
11:30, 14 Марта 2018

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Строительная компания "Век": нам есть чем гордиться!

Строительная компания "Век" является правопреемником Строительно-монтажного поезда № 138 (СМП-138), который был образован в 1948 году министерством путей сообщения СССР для строительства и восстановления на территории Карелии инфраструктуры Октябрьской железной дороги, серьезно пострадавшей в годы войны.

Сегодня  компания - одна из ведущих генподрядных организаций Республики Карелия.

СК "Век" имеет множество профессиональных  наград, дважды была отмечена званием Надежного застройщика России, получив признание экспертов. А выбор жителей Карелии и благодарные отзывы – самая высшая награда  и оценка работы компании!

16 марта 2018 года компания "Век" отметит свой 70-летний юбилей. В рамках праздничной компании действует ряд акций и предложений.

Но вернемся к истории. За годы плодотворной работы строители компании "Век" реализовали сотни объектов в Карелии. Хочется отметить наиболее значимые из них, возведенные в Петрозаводске:

  • Железнодорожный вокзал г. Петрозаводск. 1955 г.
  • Здание Налоговой инспекции ФНС РФ по г. Петрозаводску. 2000 г.
  • Водно-спортивный центр "Акватика" (реставрация и реконструкция). 2001 г.
  • Зал Благородного собрания на площади Ленина (реставрация и реконструкция). 2003 г.
  • Губернаторский парк (благоустройство). 2003 г.
  • Музей-заповедник "Кижи", выставочный зал г. Петрозаводск (реставрация и реконструкция). 2004 г.
  • Национальный музей Республики Карелия (реставрация и реконструкция).2010 г.

Среди объектов жилищного строительства особенная гордость - это:

  • Жилой комплекс "Северное сияние".
  • Жилой комплекс "Радужный".
  • Жилой комплекс "Каскад" - самый масштабный проект компании.

Действительно, строительной компании "Век" есть чем гордиться, а новые проекты – это уверенность в будущем, уверенность в том, что наш город станет еще краше!

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