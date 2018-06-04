Надвоицкий завод в Карелии из-за санкций США уже 2 месяца работает на склад

Надвоицкий алюминиевый завод "Русала" в Карелии (НАЗ), лишившийся рынка сбыта из-за санкций США, уже два месяца отгружает продукцию на склад, рассказал РИА Новости источник на предприятии.

По его словам, на складах скопилось порядка 3 тыс. тонн алюминия, который теперь полностью не востребован из-за того, что рынок США, куда направлялись продукция НАЗа, теперь закрыт для всех предприятий "Русала".

"Проблема рентабельности всегда была острой для НАЗа, а теперь поставки в США и вовсе прекратились. Последние месяцы по этим причинам завод работает в убыток, тем более что мы зависим от зарубежного глинозема, с которым также трудности", — отметил собеседник РИА Новости. По его данным, проблема с обеспеченностью сырьем достигла критических уровней, и до конца лета глинозема не хватит.

В "Русале" лишь подтвердили факт работы Надвоицкого завода на склад из-за проблем со сбытом продукции ввиду американских санкций.

В ближайшее время ситуация в Надвоицах, которые с 2016 года имеют статус ТОСЭР, будет рассмотрена на заседании Фонда развития моногородов, рассказал РИА Новости источник в отрасли. Из средств фонда в городе было профинансировано создание промышленного парка, на базе которого планировалась реализовать несколько инвестпроектов и организовать рабочие места для жителей.