Наем удаленных сотрудников принесет работодателю финансовую выгоду

В мире стремительного развития информационных технологий вполне логичным представляется постепенный переход ряда профессий в удаленный режим.

Чаще всего дистанционно работают специалисты IT-сферы, бухгалтеры, переводчики, журналисты, сотрудники колл-центров и т.д. Такой вариант трудоустройства имеет несомненные преимущества для работодателя, так как позволяет существенно снизить операционные издержки.

Зарплата сотрудника, по выводам некоторых специалистов, составляет всего 40% связанных с ним расходов. Остальное - это затраты на аренду офиса, его оснащение, оплату коммунальных услуг, расходные материалы и т.д. В то же время дистанционное рабочее место позволяет сэкономить на значительной части этих расходов. Кроме того, есть и другие преимущества данного вида трудоустройства:

снижение уровня стресса, связанного с проездом работника к офису, что сказывается и на производительности труда;

экономия на обслуживающем персонале;

исключение проблем межличностного характера;

возможность нанять квалифицированных специалистов, которые живут в других городах и регионах.

Сегодня количество дистанционных вакансий постоянно растет. Об этом можно судить, изучив предложения работодателей на портале поиска работы Jobsora.com (http://ru.jobsora.com/petrozavodsk). При этом компании руководствуются еще и пониманием того, что квалифицированный удаленный сотрудник, который доволен условиями своего труда, - это возможность сэкономить на подборе персонала и его обучении. К тому же исследования демонстрируют, что эффективность дистанционной работы в среднем на 10-15% выше. Снижение взаимодействия с коллегами, возможность выбрать наиболее продуктивный период для труда, ориентация на результат позволяют такому сотруднику приносить компании большую выгоду.

Вместе с тем стоит отметить, что не все работники могут работать дистанционно. Прежде всего, это связано с особенностями профессии. К примеру, в удаленном режиме не смогут трудиться врачи, строители, люди рабочих специальностей и т.д. Кроме того, такой формат трудоустройства требует от работника высокой мотивации, организованности и дисциплинированности. Недостаток квалификации также не позволяет специалисту работать дистанционно, ведь в этом случае он не сможет своевременно получить необходимые консультации, что сказывается на принятых им решениях.

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