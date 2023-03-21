Находчивый житель Петрозаводска на санках увез краденый лодочный мотор стоимостью 500 тыс. рублей

Правоохранительные органы столицы Карелии расследуют уголовное дело о краже лодочного мотора со стоянки магазина.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже из магазина по продаже лодок и катеров. Ночью с территории стоянки неизвестный похитил лодочный мотор стоимостью около полумиллиона рублей, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, 45-летнего жителя города, который недавно освободился из колонии.

Подозреваемый во всем признался и рассказал, что мотор снял с катера, который был выставлен на продажу, а затем на санках довез его до своей машины. Позже краденое злоумышленник продал. По факту кражи ведется следствие.