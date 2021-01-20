Горожане раскритиковали установку скамеек и урн в Петрозаводске.

Ранее администрация Петрозаводска сообщила, что в рамках программы благоустройства в городе начали расставлять чугунные скамейки и урны. Так, новые скамейки и урны появились на спуске к Онежскому озеру в створе улицы Германа Титова.

В паблике "Красивый Петрозаводск" горожане раскритиковали такую установку скамеек с урнами, отметив, что так их могли поставить только те, кто никогда на них не сидел.

"Находиться впритык с дурнопахнущей урной – то еще удовольствие, – отметил петрозаводчанин. – Что мешает отодвинуть урну хотя бы на метр? Урна, слепленная со скамейкой, похоже на какой-то сакральный ритуал в нашем благоустройстве".