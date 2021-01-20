Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 2
Новое
Сегодня 12:35
Жители района Карелии не проявили интереса к вакцинации от COVID-19 7
20.01.2021 14:40
ГИБДД Петрозаводска просит опознать по фото находящегося без сознания мужчину, попавшего под экскаватор
Сегодня 07:15
"Верните прямые выборы мэра": участники опроса считают, что глава Петрозаводска должен избираться всенародно 27
20.01.2021 16:10
Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей 29
20.01.2021 17:09

"Находиться впритык с дурнопахнущей урной - то еще удовольствие"

Новости. Общество
11:22, 21 Января 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Горожане раскритиковали установку скамеек и урн в Петрозаводске.

Ранее администрация Петрозаводска сообщила, что в рамках программы благоустройства в городе начали расставлять чугунные скамейки и урны. Так, новые скамейки и урны появились на спуске к Онежскому озеру в створе улицы Германа Титова.

В паблике "Красивый Петрозаводск" горожане раскритиковали такую установку скамеек с урнами, отметив, что так их могли поставить только те, кто никогда на них не сидел.

"Находиться впритык с дурнопахнущей урной – то еще удовольствие, – отметил петрозаводчанин. – Что мешает отодвинуть урну хотя бы на метр? Урна, слепленная со скамейкой, похоже на какой-то сакральный ритуал в нашем благоустройстве".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-01-21 12:34:19
Благоукрасители и благоустроители нашего города делают правильно , причем так всегда и делалось - скамейка урна :)
А то шо в паблике понаписано - это просто нытье идеалистов, оторванных от реальности. Им всегда шото не нравится. Там весь паблик из слошого идеалистического нытья :)
Если в паблике всего один пост нейтральный (про деревяшку на Анохина) , а все остальное плохо, то это говорит писарчукам пора к дохтуру лечить депресняк. У здорового человека не бывает шоб все было непременно фигово. Писарчуков самих-то не напрягает жить в аду?
кир
2021-01-21 12:06:39
Вы и без скамеек дурно пахните курящие. Вам плевать на окружающих.
Беня
2021-01-21 12:39:34
кир, да ну ганьба. Померзшая урна пахнуть не должна. :)
Граждане, а вы не кидайте в урну всякое ГЭ и оно пахнуть не будет. Я вообще стесняюсь спросить, если вы это ГЭ бросаете в урны, значит вы его таскаете с собой? Зачем? И откуда оно у вас? :)
театральный критик
2021-01-21 11:45:25
Пижоны агрекалчнутые
Бритва
2021-01-21 11:45:00
кто критик? Слабунова, Фукс? Ермолина? трунов? Навальный? Ульянов?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
19.01.2021, 16:40
Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Петрозаводске, где обнаружен труп

Аналитика

Сегодня 12:40
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 2
Сегодня 12:35
Чешского инвестора оставили без конкурентов 3
20.01.2021 12:55
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 7
19.01.2021 12:13
"Не вернешь деньги – с тобой случится страшное"
19.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 7
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»