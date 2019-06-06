Находившийся в длительном запое петрозаводчанин совершил необъяснимую кражу

Пьяный петрозаводчанин украл в торговом центре женскую сумку, но не смог объяснить, для чего он это сделал и куда дел похищенное, сообщили в МВД Карелии.

Вечером в минувшее воскресенье изрядно выпивший петрозаводчанин похитил женскую кожаную сумку из торгового центра в микрорайоне Голиковка. Товар висел на выходе из обувного магазина, и продавец не заметила, как кто-то ее унес.

В дежурную часть отдела полиции №2 по Петрозаводску заявила о краже менеджер магазина.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого: 31-летнего местного жителя. Он рассказал, что был под воздействием алкоголя и похитил сумку, чтобы сбыть. Однако рассказать, как сложилась судьба похищенного, на момент допроса он не смог.

Мужчина объяснил, что ввиду длительного нахождения в состоянии опьянения, не может вспомнить события, произошедшие после хищения. Но петрозаводчанин уверен, что никому чужое имущество не продал.

По данному факту возбуждено уголовное дело.