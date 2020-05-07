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"Находясь на посту декана, Лупандин всегда старался помочь студентам"

Новости. Общество
14:55, 08 Мая 2020
фото: © petrsu.ru
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Бывшие студенты профессора ПетрГУ Юрия Лупандина, с которым Карелия простилась 4 мая, поделились воспоминаниями о своем учителе.

Несколько дней назад не стало доктора медицинских наук Юрием Лупандиным. Профессор ПетрГУ, который более 20 лет руководил медицинским факультетом и 30 лет - кафедрой физиологии человека и животных, скончался на 82 году жизни. На похороны Юрия Васильевича хотели прийти многие его ученики и коллеги, но не могли. Из-за введения ограничительных в связи с коронавируом на церемониях прощания сегодня могут присутствовать только близкие. Соболезнование семье легендарного профессора выразил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, написав о смерти Юрия Васильевича в соцсетях. А своими воспоминаниями об известном педагоге и ученом со "Столицей на Онего" поделились бывшие студенты Лупандина.

"ПетрГУ потерял недавно двух Педагогов с большой буквы: Тамару Алексееву Веселову и Юрия Васильевича Лупандина, - рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев. - Мне посчастливилось учиться на медицинском факультете у этих замечательных преподавателей".

"Находясь на посту декана, Лупандин всегда старался помочь студентам, даже самым неуспевающим. Какой бы конфликт с преподавателем у будущего медика не был, студент мог напрямую прийти к декану и попытаться решить проблему. Юрий Васильевич искал и находил выход из любой ситуации", - вспоминает Игорь Зубарев.

Что рассказали о профессоре Юрии Лупандине заведующий кафедрой физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии Александр Мейгал, председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович, руководитель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец и главный врач петрозаводской поликлиники №2 Аркадий Рутгайзер, читайте здесь.

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