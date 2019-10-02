Находящийся в федеральном розыске грабитель попался на мелкой краже в Петрозаводске

Сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в уголовном преступлении, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Так, 23-летний петрозаводчанин попался на хищении товара.

Днем 30 сентября он пришел в сетевой магазин, расположенный в микрорайоне Кукковка, выбрал коньяк стоимостью 1,2 тысячи рублей и спрятал его за пазуху.

В этом году гражданин уже привлекался к административной ответственности за хищение подобного рода. При задержании выяснилось, что за злоумышленником водятся и более серьезные грехи: он находился в федеральном розыске по статье "грабеж".

Задержанного передали полицейским. По факту хищения из магазина решается вопрос о возбуждении уголовного дела.