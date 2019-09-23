Находящуюся в розыске женщину поймали с поличным в Петрозаводске

Женщину задержали в магазине на проспекте А. Невского, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Вечером 20 сентября сработала тревожная сигнализация в магазине на проспекте А. Невского.



Сотрудники вневедомственной охраны задержали 27-летнюю женщину, которая похитила товар на сумму около 3 тысяч рублей.



При установлении личности выяснилось, что женщину разыскивает полиция за совершение ряда аналогичных преступлений. Задержанную передали полиции.