Находка для молодого жителя Карелии обернулась уголовным делом

Молодому человеку, который нашел чужую банковскую карту и оплатил ей свои покупки, грозит до шести лет лишения свободы.

В полицию Кемского района поступило заявление от горожанки. Она сообщила, что потеряла банковскую карту, а потом с её счета пропали деньги.

Полицейские выяснили, что женщина могла обронить карту, когда ходила в магазин. После этого на её телефон стали поступать уведомления об оплате покупок, которых она не совершала. Счет кемлянка заблокировала, но к этому времени на нем не осталось средств.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 19-летний местный житель. Он вину не отрицал.

Подозреваемый признался, что банковскую карту нашел на улице и несколько раз использовал её для оплаты в магазинах. Он купил продукты, спиртное и сигареты, потратив на все чуть больше 2 тысяч рублей.

По факту кражи с банковского счета было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит штраф, принудительные работы или до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.