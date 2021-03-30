Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Шокирующая находка: жители поселка в Карелии обнаружили мешок с останками животных (ФОТО) 1
Сегодня 07:25
Инспекторы приехали оформить ДТП, где внедорожник упал в яму в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
Сегодня 12:01
В Петрозаводске будут судить женщину, отомстившую прокурору за сына 3
Сегодня 15:09
Единственное жилье должников разрешат отнимать с 1 апреля 6
Сегодня 08:45
Нарколог назвал простой способ определения алкоголизма 2
Сегодня 19:40
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов 16
Сегодня 01:16
Год карантинного абсурда 3
Сегодня 15:50
Правительство Карелии присоединилось к уборке луж в Петрозаводске (ВИДЕО) 14
Сегодня 15:23

Найден способ вырастить потерянные зубы

Новости. Общество
21:30, 30 Марта 2021
фото: pixabay.com / Movidagrafica
Загрузка...

Ученые Киотского университета и Университета Фукуи в Японии нашли генетический механизм, который может помочь регенерации новых коренных зубов взамен утерянных.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Лента.ру.

Исследователи показали, что антитела к гену USAG-1 (ген, связанный с сенсибилизацией матки, — прим. "Ленты.ру") могут стимулировать рост зубов у мышей, страдающих врожденным агенезом зубов.

Известно, что морфогенез отдельных зубов зависит от взаимодействий нескольких молекул, включая костный морфогенетический белок (BMP) и элементы сигнального пути Wnt. BMP и Wnt, регулирующие развитие человеческого зародыша, поэтому препараты, влияющие на их активность, могут нарушить важные процессы в организме. Поэтому ученые нацелились на те молекулы, которые подавляют сигнальные факторы, что, как предполагается, более безопасно.

USAG-1 взаимодействует как с BMP, так и с Wnt. Воздействие различных антител на USAG-1 привело к низким показателям рождаемости и выживаемости мышей. Однако одно из антител нарушило взаимодействие гена только с BMP, что позволило вырастить полноценный зуб без вреда для здоровья.

По словам ученых, результаты исследования обеспечивают терапевтическую основу для проблемы потери зубов, которая в настоящее время может быть решена только с помощью имплантатов и других искусственных мер.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники
30.03.2021, 01:16
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 10
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:55
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Год карантинного абсурда 3
Сегодня 15:50
"Новые люди" помогут Карелии навести порядок в вопросах доступной среды 2
Сегодня 13:40
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»