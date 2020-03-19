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Найден водитель, который сбил ребенка в Петрозаводске и сбежал с места ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:16, 20 Марта 2020
фото: © кадр из видео
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Водитель автомобиля "УАЗ", скрывшийся с места происшествия, обнаружен в результате оперативно-розыскных мероприятий, сообщили Петрозаводска.

В минувший четверг, 19 марта, в 18.25 на переулке Ругозерский, в районе дома №2, водитель, управляя автомобилем "УАЗ" совершил наезд на 10-летнего мальчика.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован. Водитель, который уехал с места происшествия, позже был найден сотрудниками полиции.

ДТП попало в объективы камер наружного наблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".

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Комментарии

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кир
2020-03-20 09:48:51
Убит при задержании. Так должно быть.
Гость
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