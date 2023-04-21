Найдена новая опасность электронных сигарет

Ученые озвучили новую опасность, которую несет вэйпинг.

Ученые Медицинского колледжа Университета Центральной Флориды озвучили новую опасность электронных сигарет. Оказалось, что вейпинг уничтожает полезные бактерии, а также увеличивает количество микробов, вызывающих кариес, заболевания десен и провоцирует клеточные изменения, которые могут привести к раку. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Medical Xpress.

В исследовании авторы сконцентрировали внимание на бактерии Streptococcus mutans, провоцирующей развитие кариеса. Специалистов интересовало то, как воздействие электронных сигарет влияет на этот микроорганизм и на другие, что обитают в полости рта. Анализ показал, что жидкость для вейпинга создает антимикробный эффект, из-за чего бактериям, распространенным в здоровом рту, становится сложно размножаться.

Напротив, для патогенной микрофлоры это создает благоприятные условия. У потребителей электронных сигарет могут начать разрушаться (а иногда и выпадать) зубы и воспаляться десны. Кроме того, бактериальные изменения могут увеличить риск развития рака. Обычно иммунная система здоровых людей распознает патогенные бактерии и уничтожает их. Однако вейпинг подавляет сигнальные пути, активирующие иммунную защиту, вызывая быстрый рост вредной микрофлоры.

Результаты также согласуются с выводами предыдущих исследований, однако долгое время это было сложно доказать, поскольку для подтверждения связи требуются длительные наблюдения, а вейпинг появился относительно недавно.