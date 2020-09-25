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Найденный на чердаке чайник продали за полмиллиона долларов

Новости. Общество
19:40, 26 Сентября 2020
фото: © Hansons Auctioneers/Instagram
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По словам бывшего владельца, чайник достался ему от деда, который привез его в Великобританию из Азии во время Второй мировой войны.

Найденный британцем на чердаке китайский чайник периода правления императора Цяньлуна продали за 495 тысяч долларов на аукционе Hansons Auctioneer, пишет РИА Новости со ссылкой на портал UPI.

По словам бывшего владельца, предмет достался ему от деда, который привез его в Великобританию из Азии во время Второй мировой войны. Он признался, что хотел продать реликвию в античную лавку, но потом решил проконсультироваться с экспертом.

Стартовая стоимость лота составляла около 50 тысяч долларов, но из-за того, что восемь человек постоянно повышали цену, в итоге его продали почти в десять раз дороже.

Покупателем стал анонимный участник аукциона из Лондона.

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