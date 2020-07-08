Найденный в Карелии лосенок несколько раз впадал в кому, но выжил (ВИДЕО)

Ветеринар выходила спасенного в Карелии лосенка и назвала его Калевала.

Чуть живого лосенка доставили в Центр реабилитации диких животных в Ленобласти. Здесь более 200 питомцев, которые оказались на грани гибели, говорится в репортаже ТВЦ.

Три недели ветеринар Наталья Богданова не выходила из комнаты – боролась за жизнь новорожденного лосенка. Вновь и вновь возвращала малыша из комы, вслушивалась в слабенький пульс, спала с ним на полу в обнимку, согревая своим теплом.

Эту самочку, умирающую, нескольких дней от роду, нашли в Карелии. Маму, скорее всего, убили охотники.

"Жила только на капельницах. Только отключаешь – она начинала уходить. Семь суток капельниц. Сейчас вот третьи сутки наблюдаем. Под контролем, но уже не таким тщательным. Не каждые полчаса", – говорит сотрудник центра реабилитации диких животных Наталья Богданова.

Сейчас лосенок, которого назвали Калевала, активно идет на поправку.

Зоолог надеется, что кроха, которая пока больше похожа на кенгуру, чем на лося, вырастет, как положено сохатому, до двух метров в высоту и весить будет не менее полутонны.

Ранее зоозащитники спасли брошенных в Карелии недельных лосят.