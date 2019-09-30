Найдено тело пропавшего в мае пенсионера из Карелии

Житель Лахденпохского района ушел их дома 17 мая.

В паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС" сообщили, что пропавшего 70-летнего пенсионера нашли мертвым.



Полиция и родственники обращались к жителям района, водителям с просьбой обратить особое внимание на пожилых мужчин, дезориентированных, возможно, без обуви.



О смерти мужчины в соцсети написали 30 сентября.