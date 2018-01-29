Найдено вещество, заставляющее женщин постоянно хотеть секса

Результаты исследования европейских ученых создают возможности разработки лекарств для страдающих сексуальными патологиями женщин.

Группа ученых из Германии и Бельгии выяснила, что за влечение к противоположному полу и сексуальное поведение женщин отвечает гормон кисспептин. Результаты данного исследования были опубликованы в Science Daily.

К такому выводу исследователи из Университета Саара и Льежского университета пришли после опытов с грызунами. Биологи изучили миндалевидное тело мозга мышей, отвечающее за сексуальное поведение. В нем обнаружились восприимчивые к гормону кисспептину нейроны. После их активации подопытные проявляли повышенную социальную активность и уделяли больше внимания противоположному полу, пишет "Пятый канал".

Так, выделяемые самцами феромоны активизируют выработку кисспептина у самок. По мнению одного из авторов исследования, эти данные помогут создать лекарство для женщин, страдающих расстройствами сексуального поведения.

Также было установлено, что кисспептин связывает овуляцию, половое созревание и сексуальное влечение.