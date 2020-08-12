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Найдены самые выгодные туры на август по системе "все включено"

Новости. Общество
21:30, 12 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Тур в Абхазию с авиаперелетом и проживанием в двухзвездочном отеле можно приобрести за 23 тысячи рублей на двоих.

Эксперты нашли самые бюджетные недельные туры с вылетом 15-21 августа. Все цены даны на двоих человек и включают авиаперелет, проживание и питание (в зависимости от программы тура), пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на АТОР.

Сейчас минимальная стоимость недельных туров на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 27-33 тысяч рублей. А недельный тур в Калининград обойдется минимум в 30 тысяч рублей.

Турецкие отели дают серьезные скидки россиянам. Цена самого дешевого тура на неделю в трехзвездочный с системой "все включено" составляет 40 тысяч рублей.
 
Продажи туров в Танзанию без прямого перелета единичны, а минимальные цены серьезно выросли с прошлой недели – со 134 до 184 тысяч рублей за двоих.

Говоря о средних ценах реально проданных турпакетов с вылетом из Москвы 15-21 августа, то здесь туристы выбирают качественное размещение с полноценным питанием.

В среднем недельный тур с перелетом на двоих в Сочи в отели с тремя или четырьмя звездами на полупансионе обойдется в 75-85 тысяч рублей на двоих с авиаперелетом. На прошлой неделе цена была ниже, сказывается высокая пиковая загрузка курорта.
 
А вот аналогичные туры на "все включено" в Крым и Анапу обойдутся в 72 и 74 тысячи рублей соответственно. В Геленджик недельный турпакет в трехзвездочный пансионат с завтраками стоит 48 тысяч рублей на двоих.

Средняя цена комфортного размещения в Абхазии сейчас на уровне 49 тысяч рублей на двоих за неделю на завтраках. В стоимость также входит авиаперелет. Очевидно, что такие цены составляют конкуренцию черноморским курортам России.

А вот пятизвездочная Турция стоит по-прежнему недешево – средняя цена держится в районе 142 тысяч рублей на двоих за неделю на "все включено" с авиаперелетом.

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