Накануне 8 Марта юный петрозаводчанин набрал шоколада в магазине и "забыл" заплатить

Неудачливого покупателя задержали со сладостями еще на выходе, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В минувшее воскресенье 4 марта в 16.13 сработала тревожная сигнализация в одном из торговых комплексов Петрозаводска.

Группа задержания вневедомственной охраны, прибывшая на место вызова, задержала 18-летнего гражданина, который совершил попытку хищения товара на сумму чуть менее 4,5 тыс. рублей.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Управления МВД Петрозаводска. Предметом хищения стали шоколад и конфеты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения.