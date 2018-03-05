15:28, 05 Марта 2018
Накануне 8 Марта юный петрозаводчанин набрал шоколада в магазине и "забыл" заплатить
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Неудачливого покупателя задержали со сладостями еще на выходе, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
В минувшее воскресенье 4 марта в 16.13 сработала тревожная сигнализация в одном из торговых комплексов Петрозаводска.
Группа задержания вневедомственной охраны, прибывшая на место вызова, задержала 18-летнего гражданина, который совершил попытку хищения товара на сумму чуть менее 4,5 тыс. рублей.
На место была вызвана следственно-оперативная группа Управления МВД Петрозаводска. Предметом хищения стали шоколад и конфеты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения.
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