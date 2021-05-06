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Накануне Дня Победы Segezha Group участвует в акции #ПомнимВместе

Новости. Общество
15:35, 07 Мая 2021
фото: Segezha Group
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Накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 200 волонтеров Segezha Group (входит в АФК «Система») принимают участие в общественной акции #ПомнимВместе.

Акция организована оператором социальной деятельности АФК «Система» - Благотворительным фондом «Система».

Всего мероприятие поддерживают 900 волонтеров АФК «Система». Помимо Segezha Group в него вовлечены сотрудники ПАО «МТС», Cosmos Hotel Group, АО «БЭСК», АО «Бизнес-Недвижимость», АО «Агрохолдинг Степь». Личные поздравления и подарки в преддверии праздника получили почти 3 тысячи ветеранов.

Лесопромышленная компания чествует ветеранов и тружеников тыла, ранее работавших на предприятиях Segezha Group, в семи регионах присутствия. В городах Сегежа, Киров, Онега, Галич, Сокол, Сальск и Лесосибирск проходят торжественные мероприятия: чаепития, возложения цветов к мемориалам, праздничные митинги и творческие программы.

Представители Сегежского ЦБК вручили ветеранам комбината 53 аптечных сертификата номиналом 3000 рублей. ЛДК «Сегежский» также поздравил старшее поколение праздничными наборами и материальной помощью.

«АФК «Система» уже несколько лет развивает направление волонтерства. Мы видим, что тех, кому важна память о Победе, становится всё больше. Число участников акций памяти с каждым годом увеличивается», – отметила президент благотворительного фонда АФК «Система» Оксана Косаченко.

«Сердечно поздравляю с праздником всех ветеранов. Желаю им здоровья и мира. Каждый из них вписал свою яркую страницу в историю нашей великой страны. Мы чествуем тех, чьи подвиги служат символом бескорыстия и благородства, силы духа и преданности Родине. Акция #ПомнимВместе особенно важна для молодежи, которая учится почтительному отношению к своей стране с опорой на лучшие традиции прошлого», - говорит вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова.

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