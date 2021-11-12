Накануне Нового года еще у 23 детей в Карелии выявили коронавирус

Всего за время пандемии ковидом заразился 10833 ребенок в республике.

По данным на 26 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 23 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10833. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 20 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10793.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 220 инфицированных, выздоровел 209 человек, зарегистрировано четыре смерти.