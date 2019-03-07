Накануне праздников ГИБДД Карелии напомнила о смертельной аварии 2018 года

Госавтоинспекция Карелии призывает к трезвости за рулем.

Накануне 3-дневных выходных в связи с Международным женским днем ГИБДД Карелии напомнила водителям о последствиях "пьяного вождения".

"Будь то на городских улицах или на проселочных дорогах, действия пьяного водителя одинаково опасны", - сообщают сотрудники ГИБДД.

Так, в мае 2018 в Беломорском районе произошла дорожная авария, в которой погибли 3 человека. Из сводки ДТП следовало, что 29 мая около 16.45 на 9 км автодороги Сумпосад - Колежма водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, в результате чего произошел съезд машины в реку. По предварительным данным, в автомобиле находились 5 человек, в результате аварии три человека погибли - двое мужчин и женщина.



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Также было установлено, что 45-летний водитель Niva находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь в направлении берега реки "Сума", он не справился с управлением автомобиля и допустил съезд автомобиля в реку. Через открытую дверь произошёл резкий залив воды в салон, из-за чего автомобиль затонул, в котором погибли 3 пассажира: 42-летняя женщина, и мужчины - 51 и 30 лет (все жители Беломорского района).

Водитель привлечен за преступление, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц. Приговором Беломорского районного суда Республики Карелия от 5 декабря 2018 виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами.

"Никогда и ни при каких обстоятельствах не доверяйте свою жизнь пьяному водителю! И незамедлительно сообщайте в полицию обо всех имеющихся фактах нарушений нетрезвыми водителями", - сообщается в паблике ведомства.