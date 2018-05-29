СРОЧНО: В Карелии автомобиль с пассажирами упал в реку, погибли три человека

ЧП произошло в Беломорском районе Карелии.

По данным МВД, 29 мая в 16.45 автомобиль "Нива", в котором находились пять человек, упал в реку.

Водитель и пассажир сумели выбраться. Еще трое взрослых пассажиров - от 40 до 45 лет - погибли.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.