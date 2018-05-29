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Новости. Происшествия
19:53, 29 Мая 2018

СРОЧНО: В Карелии автомобиль с пассажирами упал в реку, погибли три человека

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ЧП произошло в Беломорском районе Карелии.

По данным МВД, 29 мая в 16.45 автомобиль "Нива", в котором находились пять человек, упал в реку.

Водитель и пассажир сумели выбраться. Еще трое взрослых пассажиров - от 40 до 45 лет - погибли.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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Комментарии

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gemma
2018-05-29 20:22:50
Полная коробочка людей была... уж не по блаблакару ли ехали?
Гость
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