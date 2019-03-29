Накануне вечером в Карелии сгорело неэксплуатируемое строение

Пожар произошел 28 марта в Рабочеостровске, сообщили в МЧС Карелии.

В 21.59 пожарно-спасательные подразделения Кемского района привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении на ул. Железнодорожной, 15. В 23.02 пожар ликвидирован.

Строение сгорело.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.