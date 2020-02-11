Наказание за отправление нужды в неположенных местах получили 1,2 тыс. жителей Карелии

Сотрудники полиции Карелии составили в 2019 году 1251 протокол об административных правонарушениях в отношении граждан за отправление естественных надобностей в не предназначенных для этого общественных местах.

Об этом сообщил начальник отдела организации применения административного законодательства МВД Карелии Юрий Петров на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку.

Еще 2758 протоколов были составлены в отношении граждан за нарушение тишины и покоя в ночное время, 568 - за нарушение правил общественной безопасности при выгуле собак. Все протоколы были направлены на рассмотрение в административные комиссии муниципальных образований, которые принимали решения о наказании нарушителей. О суммах штрафов читайте в интернет-газете "Вести Карелии".