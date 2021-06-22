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Накупившему сладостей подростку в Петрозаводске грозит два года лишения свободы

Новости. Криминал
15:32, 23 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Деньги 16-летний петрозаводчанин взял из кассы в пустом павильоне, сообщили в МВД Карелии.

Подозреваемый в краже — 16-летний горожанин, который обвиняется в том, что взял деньги из кассы цветочного павильона в микрорайоне Перевалка.

Подросток признался в содеянном и рассказал полицейским, что увидел, как продавец торговой точки вышла на улицу, не закрыв входную дверь. Воспользовавшись отсутствием работника, он зашёл в помещение и взял из кассы более 10 тысяч рублей. Деньги юноша сразу же потратил на сладости и игру на автоматах в детских развлекательных комплексах города.

По статье «кража», возбуждено уголовное дело. Подростку грозит лишения свободы на срок до двух лет.

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