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Наличие малолетнего ребенка помогло наркоторговке в Карелии отделаться условным сроком

Новости. Общество
13:07, 22 Января 2021
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В Лахденпохском районе осудили женщину, помогавшую мужу сбывать наркотики, сообщили в прокуратуре Карелии.

Осенью прошлого года 33-летняя жительница Карелии решила помочь своему мужу продать наркотики. Она передала другому человеку наркотическое средство, получив от последнего деньги. Правда, этот гражданин являлся участником оперативных мероприятий. В ходе разбирательства наркоторговка свою вину признала, в содеянном раскаялась.

Лахденпохский районный суд учел наличие у женщины малолетнего ребенка. Кроме того провинившаяся активно способствовала раскрытию преступления и ранее никогда не была судима. В итоге суд принял решение о назначении ей наказания в виде лишения свободы условно сроком на 4 года.

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