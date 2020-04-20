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"Наливайки" в жилых домах теперь запрещены официально

Новости. Общество
16:24, 20 Апреля 2020
фото: © Марина Лысцева/ТАСС
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Совет Федерации одобрил закон, предполагающий запрет продажи алкогольной продукции в расположенных в жилых домах барах и кафе с площадью зала обслуживания посетителей менее 20 кв. метров.

Трансляция заседания Совфеда велась на его официальном сайте.

Законопроект был внесён в Госдуму в марте 2018 года, в сентябре 2019 был принят в первом чтении, а 17 апреля – во втором и третьем .

По мнению разработчиков законопроекта, депутатов Госдумы от "Единой России", его необходимость вызвана большим количеством жалоб от жителей многоквартирных домов на нарушение общественного порядка, следует из пояснительной записки к документу.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-04-20 18:24:26
Корона заставит становиться людьми и выходить из своего полудикого состояния.
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-20 17:24:45
а 50 м2 с музыкой до утра - это видимо уже не наливайки, а "бизнесмены"-попрошайки, которых надо не закрывать, а которым теперь подавать на паперти?
новый
2020-04-20 17:03:02
Менее 20 кв. метров ? Да легко. В хрущевке комната 18 квадратов плюс прихожая. А наливальщик может и с подоконника пивное пойло разливать.
Саныч
2020-04-20 16:33:49
Привет с большого бодуна.
Гость
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