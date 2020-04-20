"Наливайки" в жилых домах теперь запрещены официально

Совет Федерации одобрил закон, предполагающий запрет продажи алкогольной продукции в расположенных в жилых домах барах и кафе с площадью зала обслуживания посетителей менее 20 кв. метров.

Трансляция заседания Совфеда велась на его официальном сайте.

Законопроект был внесён в Госдуму в марте 2018 года, в сентябре 2019 был принят в первом чтении, а 17 апреля – во втором и третьем .

По мнению разработчиков законопроекта, депутатов Госдумы от "Единой России", его необходимость вызвана большим количеством жалоб от жителей многоквартирных домов на нарушение общественного порядка, следует из пояснительной записки к документу.

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