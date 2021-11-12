Налог на жилые помещения в Петрозаводске вырастет в 2022 году

Власти Петрозаводска намерены поднять налог на жилые помещения для населения города до 2% от кадастровой стоимости.

Это следует из проекта бюджета Петрозаводска на 2022 год.

В пояснительной записке к документу говорится об ожидаемом увеличении налоговых поступлений в казну за счет роста ставок налога на имущество физлиц.

Ставки поднимаются ежегодно согласно решению Петросовета «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа налога на имущество физических лиц».

Согласно этому документу, в 2020 году для владельцев жилых помещений была установлена ставка налога в размере 1% от кадастровой стоимости. В 2021 году она выросла до 1,5%, а в следующем должна подняться до 2%.

Кадастровая стоимость тоже изменится.

Подробнее об этом читайте в статье «Как вырастет налог на недвижимость для населения и бизнеса в Карелии».