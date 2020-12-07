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Налог, отмененный два года назад, правительство хочет вернуть

Новости. Экономика
16:18, 08 Декабря 2020
фото: © Рустам Загидуллин/Интерпресс/ТАСС
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Правительство России задумало вернуть налог на движимое имущество, который отменили с 1 января 2019 года, еще при предыдущем составе кабмина.

Об этом заявил замминистра финансов Алексей Лавров, пишут "Ведомости".

На совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями он указал, что этот вопрос есть в основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на следующие три года.

Эксперты отметили, что мера выглядит ожидаемой. Обновления основных фондов, на что рассчитывали при отмене налога, не происходит, зато региональные бюджеты недосчитались существенной доли доходов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-12-08 16:54:04
Ну так у голых нужно же последнюю рубашку отобрать, не олигархов же трясти, они же как никак свои, родные, однако.
кир
2020-12-08 17:15:49
zanoza, не надо. Сотнями тысяч мошенникам переправляют. Не бедные они.
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