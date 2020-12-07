Налог, отмененный два года назад, правительство хочет вернуть

Правительство России задумало вернуть налог на движимое имущество, который отменили с 1 января 2019 года, еще при предыдущем составе кабмина.

Об этом заявил замминистра финансов Алексей Лавров, пишут "Ведомости".

На совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями он указал, что этот вопрос есть в основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на следующие три года.

Эксперты отметили, что мера выглядит ожидаемой. Обновления основных фондов, на что рассчитывали при отмене налога, не происходит, зато региональные бюджеты недосчитались существенной доли доходов.

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